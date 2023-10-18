YÖK ve Üniversiteler İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler yayınladıkları ortak bildiriyle, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

YÖK ve üniversiteler tarafından yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı kınanarak, "İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini; bu çerçevede 17 Ekim'de Gazze'deki El-Ehli Arap Hastanesi'ni hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Söz konusu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA