Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de Politika Haberleri YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışman Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu seçilirken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'inci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı. Politika Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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