YÖK, 2024-2025 Eğitim Yılı İçin 50 Yeni Dijital Program Açacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açılmasının planlandığını açıkladı.

YÖKten yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması en üstlerde yer alan öğrenciler, YÖKün 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 20 üniversitede yeni açtığı yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik temelli 70'i aşkın ön lisans ve lisans programını tercih etti ve kontenjanları doldurdu.

YÖK, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açarak, bu alanlarda program açan üniversite sayısını 70'e çıkaracak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü, YKS başarı sıralamasında ilk 2 binden öğrenci aldı.

İTÜdeki Siber Güvenlik Mühendisliği programının yanı sıra Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İTÜde "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" ön lisans programları, İstanbul Ticaret Üniversitesinde de "Siber Güvenlik" ön lisans programı bulunuyor. - ANKARA