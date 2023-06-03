Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Yeni Adalet Bakanı Oldu

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı. Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.