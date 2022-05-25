Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

AA - Aynur Ekiz - Politika
 - Güncelleme:
Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.

Ak Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Yılmaz Tunç, AK Parti, Bartın, TBMM, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title