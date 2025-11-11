Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta şehit olanlara rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.