Yılmaz Güney'in avukatı: Yılmaz Güney katil değildir

Yılmaz Güney'in 1974'te hakim Sefa Mutlu'yu öldürdüğü iddiasıyla ağır hapis cezasına çarptırıldığı dava ile ilgili Güney ailesinin avukatı açıklamalarda bulundu. Avukat, Yılmaz Güney'in katil olmadığını savundu ve hakim Mutlu'nun mezarının açılmasını talep etti.

Yılmaz Güney, 13 Eylül 1974'te 'Endişe' filminin çekimi için gittiği Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hakim Sefa Mutlu'yu öldürdüğü iddiasıyla 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığı dava ile ilgili Güney ailesinin avukatı açıklamalarda bulundu.

Güney ailesinin avukatı Bişar Abdi Alınak " Yılmaz Güney katil değildir" dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, hakim Sefa Mutlu'nun mezarının açılmasını talep eden Yılmaz Güney'in avukatı Bişar Abdi Alınak'tan " Yılmaz Güney katil değildir" çıkışı geldi.

Alınak " 49 yıl önce vuku bulan hakim Safa Mutlu'nun ölümü ile sonuçlanan olayda, Yılmaz Güney'in eylemi meşru savunma sınırları içerisinde kalmıştır. "BERAAT" etmesi gereken ancak mahkumiyeti ile sonuçlanan dava ile ilgili "yeniden yargılama" talebimize ilişkin dilekçemizin tam metnini kamuoyuna sunuyoruz. Yıllardır adliyenin karanlık derhizlerinde saklanan bu olayın açıklığa kavuşabilmesi için Safa Mutlu'nun mezarının açılması zaruridir. Teraziden kaçan hırsızdır. Yılmaz Güney katil değildir" dedi.