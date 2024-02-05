Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem bölgesinin yeniden ihyası için çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, "Deprem bölgesinin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin birinci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçmiş, milletimiz tek yürek olarak depremzedelerimizin yardımına koşmuştur" ifadelerini kullandı.

'1 TRİLYON LİRAYI AŞAN KAYNAK TAHSİSİ YAPTIK'

Depremin yaşandığı ilk günlerde acil müdahaleler biter bitmez, afetin yaralarının kalıcı olarak sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yılmaz, "Bu kapsamda; kalıcı konutların inşası, altyapıların rehabilitasyonu, sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması başlıkları altında yoğun çalışmalar yürütüldü. Temmuz ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçeyle deprem bölgesine 762 milyar lira tutarında bir kaynak ayırmıştık. 2024 yılında ise sadece merkezi yönetim bütçemizden deprem yaralarının sarılması ve ' Türkiye Yüzyılı'nda daha dirençli şehirlerin inşası için 1 trilyon Türk lirasını aşan kaynak tahsisi yaptık. Deprem bölgesinin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

'DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Yılmaz, bir yandan deprem bölgesinin ihyası için yaralar sarılırken bir yandan da Türkiye genelinde riskleri azaltıcı yatırımlar yapıldığını kaydederek, devamında şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanması ve dirençli şehirlerin inşası için yeni yasal düzenlemeler yaptık. Bu kapsamda Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı müstakil 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' kuruldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabı bu hafta sonu teslim edilen konutların ve köy evlerinin yaklaşık 46 binini bu ay sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz. İzleyen aylarda da konutları ve köy evlerini peyderpey hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Küresel ekonomide zorlu sınamaların, bölgemizde jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, güçlü liderlik, siyasi güven ve istikrar ile ülkemiz bu ağır yükün altından alnının akıyla kalkmaktadır. Yapılan yatırımlar ile deprem bölgesi geleceğe çok daha güvenli ve risklerini azaltmış olarak hazırlanmaktadır. Depremin hemen sonrasında nasıl ki devlet ve millet olarak asrın dayanışmasını sergilediysek, 'Türkiye Yüzyılı'nın dirençli şehirleri için de birlik içinde durmaksızın çalışacağız. Rabbim'den güzel ülkemizi her türlü afet ve felaketten korumasını niyaz ediyorum."