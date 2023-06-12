Yılın 5 ayında 1401 hasta hava yoluyla hastanelere taşındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk 5 ayında, helikopter ve uçak ambulanslarla 1401 kişinin hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar, ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.