Yılın 5 ayında 1401 hasta hava yoluyla hastanelere taşındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk 5 ayında, helikopter ve uçak ambulanslarla 1401 kişinin hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk 5 ayında, helikopter ve uçak ambulanslarla 1401 kişinin hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar, ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika