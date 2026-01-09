Haberler

Türkiye'nin tek kadın kahveciler odası başkanı 3. kez seçildi

Türkiye'nin tek kadın kahveciler odası başkanı 3. kez seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda Yıldız Filiz, 382 oy kullanılarak 349 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Böylece Türkiye'nin ilk ve tek kadın kahveciler odası başkanlığını korumuş oldu.

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yıldız Filiz, üyelerin büyük teveccühüyle yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kahveciler odası başkanı olma unvanını koruyan Filiz, bu sonuçla üst üste 3. dönemine başladı.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen genel kurula ilgi yoğun oldu. Kongreye, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, çeşitli meslek odalarının başkanları siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

"Esnafımızın güveni en büyük motivasyonumuz"

382 oyun kullanıldığı seçim de 349 oyla yeniden başlan seçilen Yıldız Filiz sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması da yaptı. Kendisine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür eden Filiz, "Bugün burada 3. kez bu göreve layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bu başarı sadece benim değil, bana inanan ve her zaman yanımda duran Çorlu kahveci esnafınındır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın haklarını korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve mesleğimizin saygınlığını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çorlu'nun gururu oldu

Genel kurula katılan Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı da yaptığı konuşmada, Yıldız Filiz'in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, bir kadının bu sektörde başkanlık yapmasının ve üst üste seçilmesinin Türkiye genelindeki tüm odalar için ilham verici bir örnek olduğunu vurguladı.

Yeni yönetim kurulu listesiyle birlikte 4 yıl daha görev yapacak olan Yıldız Filiz, seçim sonunda tebrikleri kabul ederek üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor