Yıldırım: 'Gece gündüz demeden milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için çalıştık'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları olarak kendilerinin de gece gündüz demeden milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları olarak kendilerinin de gece gündüz demeden milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlediği mitingde Beyşehirliler'e hitap etti. Beyşehir'de esnaf ziyareti yaptıktan sonra partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı önündeki miting alanında kürsüye gelerek yaptığı konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştirdi. Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları olarak kendilerinin de gece gündüz demeden milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, "Daha rahat yaşamanız için terörden arınmış bir ülke için gece demeden gündüz demeden çalıştık, elhamdülillah. Bugünlere geldik. Çekemiyorlar, çekemiyorlar. Türkiye'nin hızlı tren yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin uçak yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin tank yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin en büyük savaş gemilerinden birini yapmasını istemiyorlar. Türkiye'nin, otomobil yapmasını istemiyorlar. Onun için Beyşehirliler tekrar Türkiye'yi eski karanlık günlere döndürmek için işbirliğine giriyorlar ama Beyşehirli buna fırsat verir mi? Vermez. Çünkü; can güvenliği, insan hayatı kutsaldır. İnsanımızı yaşatıp ne diyor Osmanlı, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın'" diye konuştu.

Bu anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, bu anlayışla dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldiklerini sözlerine ekledi. - KONYA