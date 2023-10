Yeşilyurt'a 5 yılda 1 milyar 681 milyon yatırım

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 ile 2023 yılları arasında Yeşilyurt İlçesinde hayata geçen yatırımların yanı sıra devam eden projelerin bütün ayrıntılarını AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetimi ile Kadın ve Gençlik Kolları Üyelerine anlattı. Başkan Çınar, beş yıl içerisinde güncel reel piyasa değeri 1 Milyar 681 Milyon 181 Bin 744 TL. olan 95 yeni yatırımı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Gündüzbey Sosyal Tesislerinde düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına; AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Koordinatörü Sedat Alpkıray, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Furkan Özkaya ile birlikte AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Yeşilyurt'ta 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleşen yatırımlara ilişkin hazırlanan sunumu davetlilerle paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "AK Parti ailesi olarak saygının, sevginin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın üst seviyede olduğu büyük ve güçlü bir yapılanmaya sahibiz. 7 Ekim'de her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın, reisimizin yanında olacağız. Çok güçlü bir destekle Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçerek bu kutlu ve güzel hareketin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi için bizlerde üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar gece gündüz demeden memleketimiz, şehrimiz ve ilçemiz için çalıştık, insan odaklı yatırımlarla toplumun tüm kesimlerine hitap eden projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürdük. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz; emeğiyle, birikimiyle, gayretiyle partimize hizmet eden Yeşilyurt İlçe Teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'umuza yakışır projeleri Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm birimlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde canla başla çalışarak hayata geçireceğiz. Bundan sonra çıtayı daha yukarıya çıkartarak, yeni hedefler belirleyerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Yeşilyurt'ta hizmet götürmedikleri tek bir mahalle bırakmadıklarını, her cadde ve sokakta belediye yatırımlarının görülebileceğini ifade eden Başkan Çınar, " Kadim Yeşilyurt'umuzu tarih, kültür, sanat, gastronomi, turizm, tarım ve ekonomi kenti olarak tarif ediyoruz. Doğal zenginlikleri ve kültürel hazinelerinin yanı sıra hoşgörülü ve misafirperver insanların yaşadığı bu güzel ilçemizi tüm değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırmak için hayatın her anına dokunan hizmetler yaptık. 'Gönül Belediyeciliği' anlayışı ile 7'den 70'e herkesin yanında olmaya çalıştık. 1 Milyon 350 bin m2'lik Beylerderesi Şehir Parkının ilk üç etabını tamamlayarak, mesire alanları, seyir terası, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve fitness aletleri, bölgenin en büyük çocuk oyun grubu, sosyal tesisleri, savunma sanayi ve savaş makinaları açık hava müzesi ve meydanları ile dev bir projeyi hayata geçirdik. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarını TOKİ ile işbirliği içinde tamamladık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde TOKİ ile işbirliği içinde Kaynarca Mahallesinde 126 adet deprem konutunu tamamladık. Bölgemizin en modern ve en çerçeveli çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi kurarak geri dönüşüm ve sağlıklı çevre çalışmalarını başlattık. İlçemizde başarıyla yürüttüğümüz sıfır atık projelerinden dolayı Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından ödüle layık görüldük. Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sıfır Atık belgesini alan ilk belediye olduk. Mollakasım mahallemizde enerji ihtiyacımızın büyük bölümünü karşılayan Güneş Enerji Santralimizi kurduk. Gedik, Sema, Barguzu, Yöresel Ürünler Çarşısı, Beylerderesi Şelale Restorant ve Gündüzbey Sosyal Tesisleriyle hemşerilerimizin kaliteli vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturduk. Hızlı, kaliteli ve ekonomik asfalt üretimi için Asfalt Plenti ve Emülsiyon tesisimizi kurduk. Cumhuriyet Örnekköy'de Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızı oluşturarak kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat ürünleri yetiştirip, rulo çim üretimlerine ağırlık vererek iyi tarım uygulamalarında ürün çeşitliliği, verimlilik ve kaliteyi artırdık. Tarımsal üretimi artırmak ve desteklemek amacıyla çiftçilerimize 40 bin 800 adet yüksek verimli sebze fidesi dağıttık. Yetiştirdiğimiz 210 bin adet süs bitkisi Yeşilyurt'umuzun muhtelif parklarını renklendirdi. Çiftçilerimize ayrıca 67 ton arpa, 14 ton buğday ve 8 ton bakliyat desteğinde bulunduk. Yeşil Gıda Marketimizi uygun fiyatlarla hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Yeşilyurt eski cezaevini restore ederek Gedik Kültür Merkezine dönüştürdük. Yeşilyurt'un kadim mesleklerinden dokumacılık tarihini yaşatmak için ham maddeden ürüne uzanan bir yelpazede tekstil araçlarının ve ürünlerinin sergilendiği Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzemizi hizmete sunduk. Çırmıktıda Geleneksel Yeşilyurt evlerinden bir kısmını satın alarak restore ederek, Kahve Konağı, Gastronomi Konağı, Kent Belleği Konağı, Butik Otel, Sinema Müzesi, Türk İslam Sanatları Konağı, Kafeterya ve Yeşilyurt Mutfağının olduğu Lezzet Caddemizi hizmete sunduk. Depremden etkilenen konaklarımızı restorasyonlarını yaparak yeniden hizmete sunacağız. Yöresel yemeklerimizin tanıtılıp ikram edildiği ve kadınlarımızın el emeklerinin değer kazandığı Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk. Çilesiz Semt Pazarı İçerisinde 'Yöresel Ürün Satış ve Kafe'mizin açılışını yaparak hemşehrilerimizin modern ve nezih bir ortamda alışveriş yapmalarını sağladık. Bölgede ilk olarak hizmete sunduğumuz Millet Kıraathanelerimizin sayısını dokuza çıkardık. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin zor anlarında ellerinden tutmak için, hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü görevi üstlenen, Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarımızı hizmete açarak 411 bin ailemize yardım eli uzattık. İhtiyaç sahiplerimizin ekmek ihtiyaçlarını karşılayan Emanet Ekmek Projemizle 86 fırının desteğine ulaştık. Deprem Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde, AFAD ile işbirliği içinde on binlerce hemşerimiz ve öğrencimizin doğal afetler ve deprem konusunda bilinçlenmesini sağladık. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çocuklarımıza trafik kurallarını öğreterek, küçük yaşlardan itibaren bilinçlenmelerini sağladık. Gedik Gençlik Merkezi, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi, Konak Kültür ve Sanat Merkezi, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi, Kaynarca Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezi ile Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimizi kurduk. Yakınca mahallesinde Yaşam ve Spor Merkezimizi kurarak sağlıklı yaşam için hizmete sunduk" şeklinde konuştu.

Devam eden yatırımlara ilişkinde bilgiler paylaşan Başkan Çınar, "85 dönüm alan üzerinde yapımında sona yaklaştığımız Yeni Hizmet Binamızın yanı sıra aynı alanda hizmete sunulacak olan Millet Bahçesi ve Kent Meydanı projemiz adım adım ilerliyor. İlk üç etabını tamamlayarak hizmete sunduğumuz Beylerderesi Şehir Parkımızın dördüncü etabına devam ediyoruz. Beylerderesi ile Çırmıhtı arasında 14 km uzunluğundaki dere yatağını ıslah ederek modern bir görüntüye kavuşturacağız, çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen binaların yer aldığı 68 dönüm alana sahip Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve dönüşüm projesini hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şahin Tepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri çalışmalarımızı hızla tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. 68 dönüm alan üzerinde başlayan ve yatay mimariyle 110 adet konutun yer alacağı Yeşil Yaka villalarımızın yapımı ise devam ediyor. Yeşilyurt Dalbastı Kirazımızı daha iyi tanıtabilmek için 50 bin m2 alan üzerine Kiraz Bahçesi kuruyoruz. Yakınca mahallesinde 100 bin m2 alanda; yeşil alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının bulunduğu Yakınca Spor Adasını genişletmeye devam ediyoruz. Sivrice depreminden sonra TOKİ tarafından Yakınca'da inşasına başlanan 541 adet konut ve 22 adet işyerinin yapımı 06 Şubat depremlerinden sonra tamamlandı ve belediyemize devredildi. Yeşilyurt'ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliğimiz çerçevesinde bu konutları ve işyerlerini yakında riskli yapı sahibi vatandaşlarımıza hasarlı taşınmazları karşılığında kura ile teslim edeceğiz. İkizce Mahallemizde TOKİ ile işbirliği içinde toplamda 8799 deprem konutunun yer alacağı yeni bir yaşam alanı kuruyoruz. 14 kırsal mahallemizde TOKİ ile işbirliği içinde inşasına başladığımız 605 adet Kırsal Deprem Konutunu bir an önce tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek için çalışıyoruz. Tarihi bölgelerimizden olan Çırmıhtı'nın ekonomik hayatını hareketlendirmek amacıyla 'Çırmıhtı İş Merkezi' Projemizi de tamamlayarak bölge esnafımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar ki tüm yatırımlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde yaptık, bu anlayışla hareket ederek Türkiye Yüzyılına yakışır yeni projelerimizi bundan sonraki süreçte hayata geçirip Malatya'nın yeniden imar, inşa ve ihya sürecine destek vermeye devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu. - MALATYA