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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili Heval Bozdağ hakkında fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine götürülmesi eylemiyle ilgili soruşturma kapsamında, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 28. Dönem Milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçuyla ilgili fezleke hazırladı ve Adalet Bakanlığına gönderdi.