Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili Heval Bozdağ hakkında fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine götürülmesi eylemiyle ilgili soruşturma kapsamında, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 28. Dönem Milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçuyla ilgili fezleke hazırladı ve Adalet Bakanlığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."