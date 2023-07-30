Yeşiller Partisi Eş Başkanı AfD'yi Yıkıcı Politika İzlemekle Suçladı

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) ülkede yıkıcı bir politika izlemekle ve halkın endişelerinden fayda sağlamaya çalışmakla suçladı. Lang, ARD televizyon kanalının "geleneksel yaz röportajı" programında bu açıklamaları yaptı.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) ülkede yıkıcı bir politika izlemekle ve halkın endişelerinden fayda sağlamaya çalışmakla suçladı.

Lang, ARD televizyon kanalının "geleneksel yaz röportajı" programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AfD'nin özünde, ülkeyi istikrarsızlaştırmak isteyen antisosyal ve yıkıcı politika izleyen bir parti olduğunu ifade eden Lang, AfD'nin, halkın endişelerden fayda sağladığını söyledi.

AfD'li bazı siyasetçilerin Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını talep etmesine değinen Lang, "Bu, Almanya için ekonomik bir fiyasko olur." ifadesini kullandı.

AfD'li bazı siyasetçilerin Almanya'nın NATO üyeliği konusunda da şüpheleri olduğunun hatırlatılması üzerine ise Lang, "Kendimizi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e teslim ederiz." ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Lang, programda ayrıca Almanya'daki ekonomik durgunluk nedeniyle "Almanya için yeni bir yatırım gündemi" çağrısında bulundu.

Lang, bir yatırım paketi ile Alman ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek ülkedeki sanayi göçünün önlenmesinin önemine vurgu yaptı.