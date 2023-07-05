Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van'a uçak seferlerinin artırılmasını talep etti

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, şehre uçak seferlerinin artırılması talebinde bulundu.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'ın, hem yaz hem de kış turizmi potansiyeline sahip olduğunu, ancak buna karşın söz konusu potansiyelin yeteri kadar kullanılamadığını kaydetti.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın altyapısının güçlendirilmesi için çağrıda bulunan Çiftyürek, Van'a yönelik hava ulaşımı imkanlarının, şehrin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak artırılmasını istedi.

Sinan Çiftyürek, "Van'da acil bir hastamız var İstanbul'a, Ankara'ya gitmesi gerekiyor diyelim. Bekle ki uçakta yer bulasın. Biz vekil olarak uçak bulamadığımız için ya otobüsle yolculuk ediyoruz ya da başka illere gidiyoruz. Buna son vermeye çağırıyoruz. Van'a uçak seferlerinin artırılmasını istiyoruz." dedi.