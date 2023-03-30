Yeşil Sol Parti, seçim bildirgesini tanıttı Açıklaması

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( Yeşil Sol Parti ), 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıkların tanıtıldığı programda, seçim bildirgesini açıkladı.

Çankaya'da bir otelde düzenlenen programda, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, açış konuşması yaptı.

Seçimlere Yeşil Sol Parti ile girme kararı aldıklarını hatırlatan Sancar, hakikat yolunda yürümek için bir arada bulunduklarını ve korku duvarlarını yıkacaklarını belirtti. Sancar, "Eşit ve özgür yurttaşlığa dayalı 'demokratik cumhuriyet' yolunu açmak için, korkuya karşı cesareti büyütmek ve yaymak için buradayız" dedi.

HDP'nin önüne engeller çıkartıldığını vurgulayan Sancar, "Doğayı sömürgeleştiren, kadını köleleştiren, gençliği esir alan bu düzeni değiştirmek için buradayız. ve geleceği hep birlikte eşit, özgür bir demokratik cumhuriyet çatısı altında kurmak için kararlıyız." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan da siyaset yapmalarını engellemeye çalışanların başarısız olduklarını belirterek, "Bizler ise başardık, büyük yol aldık ve halkımızı, halklarımızı asla seçeneksiz bırakmadık. Sesimizi çoğalttık, yan yana gelişlerimizi, ittifaklarımızı büyüttük." ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günlerin kaldığını anımsatan Buldan, seçimlerin, yeni bir dönemin ve büyük bir değişimin başlangıcı olacağını dile getirdi.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da toplantıya yazılı mesaj gönderdi.

"Kürt sorununun çözüldüğü bir yüzyıl için buradayız"

Programda, Türkçe ve Kürtçe seçim şarkılarının tanıtılmasının ardından Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, hazırlanan seçim bildirgesinin bir kısmını okudu.

Bildirgede, "Meclisin muhataplarla diyalog kurduğu ve demokratik müzakere yöntemleriyle Kürt sorununun çözüldüğü bir yüzyıl için buradayız." denildi.

"Ekonomi Programı" ile yoksulluk ve işsizlikle mücadele edileceği kaydedilen bildirgede, "Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı ve çok dilli yapısına uygun yeni bir demokratik anayasayı, demokratik katılım ve toplumsal müzakereyle yazmak için biz hazırız." ifadeleri yer aldı.

Program sonunda, 74 sayfalık seçim bildirgesi katılımcılara dağıtıldı.