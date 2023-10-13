Yeşil Sol Parti Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da İçme Suyu Sorunu Yaşandığını İddia Etti

Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'ın bazı merkez mahallelerinin de dahil olduğu birçok yerleşim yerinde içme suyu sorunu yaşandığını öne sürdü. Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni imar planı kapsamında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının eksik, plansız ve düzensiz yapıldığını iddia etti.

Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'ın bazı merkez mahallelerinin de dahil olduğu birçok yerleşim yerinde içme suyu sorunu yaşandığını öne sürdü.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni imar planı kapsamında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının eksik, plansız ve düzensiz yapıldığını iddia etti.

Eksikliklerin Iğdır'ı yaşanmaz bir yer haline getirdiğini ileri süren Hun, yeni açılan yolların asfaltlanmadığını, kazılan yolların bitirilmeden yeni yolların kazıldığını söyledi. Hun, "Kayyumun halkın sağlığını hiçe sayarcasına plansız ve eksik bir şekilde yaptığı bu çalışmalar kanser vakalarının, KOAH ve astım hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Iğdır'da bu vakaların daha da artmasına neden olmakta." dedi.

Hun, Iğdır'da insanların içme suyu bulamadığını da öne sürerek, merkeze bağlı mahallelerin ve köylerin de aralarında bulunduğu birçok yerlerim yerinde içme suyu sorunu yaşandığını ifade etti.

Yılmaz Hun, Iğdır'ın içme suyu sorununun bir an önce çözülmesini istedi.