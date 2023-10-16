Yeşil Sol Parti Milletvekili, üniversite yemekhanelerinin ihale yöntemini eleştirdi

Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinde yemekhanelerin doğal afet ve acil durum şartlarına göre ihale edildiğini öne sürerek, bunun açıklanabilir bir tarafı olmadığını söyledi. Parti üyeleri ise siyasi baskıya maruz kaldıklarını savundu.

Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinde yemekhanelerin "doğal afet ve acil durum" şartlarına göre ihale edildiğini öne sürerek, bunun açıklanabilir bir tarafı olmadığını söyledi.

Çubuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de öğrencilerin yemek ücretlerine yapılan zammı protesto ettiği Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinde yemekhanelerin Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesi kapsamında "doğal afet ve acil durum" şartlarına göre yapılan ihale yöntemi ile bir firmaya verildiğini öne sürdü.

Çubuk, "Temel amacı öğrenciye nitelikli ve sağlıklı yemek ulaştırmak olan üniversite yemekhanelerinin kar hırsına odaklanmış şirketlere doğal afetler için hazırlanmış bir yasayla ihale edilmesinin açıklanabilir bir tarafı yoktur." dedi.

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ise Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılından bu yana partilerinin üzerine siyasi komplo senaryoları ile gidildiğini, demokratik siyaset adına sürekli baskıya maruz kaldıklarını savundu.

Kongre ve gençlik çalışmalarına katılmak için Ankara'dan Ağrı'ya gittikleri iki arkadaşının gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını anlatan Bozdağ, bu kişilerin ve Diyarbakır'dan getirilen araç şoförünün itiraz üzerine tutuklandığını belirtti.