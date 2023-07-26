Yeşil Sol Parti Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, depremzedelerin faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin, elektrik, su ve doğal gaz faturalarının, hayat normale dönene kadar devlet tarafından karşılanmasını istedi. Oruç, deprem bölgesindeki fatura tahsilatına derhal son verilmesini ve insanların elektrik, su, doğal gaz ihtiyaçlarının kamu tarafından karşılanmasını talep etti.

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin, elektrik, su ve doğal gaz faturalarının, hayat normale dönene kadar devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Oruç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Adana Kozan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, bazı vatandaşların yüksekten atlama ya da üzerine bir eşyanın düşmesi dolayısıyla yaralandığını anımsattı.

Kentteki yüksek yapılaşmanın, olası büyük bir depremde yıkıcı etkisinin, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok daha fazla olacağını ifade eden Oruç, bu sebepten ötürü özellikle nüfusun yoğun olduğu İstanbul ve Adana'da acil önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Yeşil Sol Parti'li Oruç, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan depremler sonrası bölge halkının zor günler geçirdiğini, bu sıkıntılara elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tahsili yoluna gidilmesiyle bir yenisinin eklendiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki fatura tahsilatına derhal son verilmesini istediklerini belirten Oruç, "Sanki her şey normalleşmişçesine birkaç ay ertelenmiş olan elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tahsili için yola çıkılmıştır. Bu kadar yoğun yıkımın yaşandığı, insanların işsiz kaldığı, yaşamın neredeyse felç olduğu ve hala depremin ilk anını yaşayan insanlardan hangi hakla ve hangi vicdanla elektrik, su faturası istiyorsunuz? Bütün bu faturalar, derhal silinmelidir ve hayat normale dönene kadar bu insanların elektrik, su, doğal gaz ihtiyaçları kamu tarafından karşılanmalıdır. Vicdani olan, hak olan, adil olan budur." diye konuştu.