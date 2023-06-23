Yeşil Sol Parti Milletvekili: Trabzon'daki Kavga Irkçı Saldırıydı

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan kavgayı 'ırkçı saldırı' olarak nitelendirdi. Bozdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kavgada, Kürt kökenli inşaat işçilerine linç girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan kavgayı "ırkçı saldırı" olarak nitelendirdi.

Bozdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kavgada, Kürt kökenli inşaat işçilerine linç girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Yaşananları "ırkçı saldırı" olarak nitelendiren Bozdağ, bu işçilerin iş bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bozdağ, valiliğin olayı sıradanlaştıran bir açıklama yaptığını savundu.

İktidarı "Trabzon'daki işçilerin güvenliklerini almaya, failleri bir an önce tespit etmeye, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için önlemler almaya, çatışmacı, ötekileştiren üsluba son vermeye" çağırdıklarını belirten Bozdağ, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.