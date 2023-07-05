Yeşil Sol Parti Milletvekili Sümeyye Boz, Madımak davasının zaman aşımına uğrama tehlikesine dikkat çekti

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, "Madımak davası zaman aşımına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Boz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Eski Madımak Oteli'nde yaşanan olayın üzerinden 30 yıl geçtiğine işaret eden Boz, sessizlik ve cezasızlık halinin hala devam ettiğini ileri sürdü. Boz, "Bugün bu zihniyet cezalandırılmadıkça tüm halkları tehdit etmeye devam edecek. Madımak davası zaman aşımına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Bu davaların zaman aşımına uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.