Yeşil Sol Parti Milletvekili Sivas Katliamının Araştırılmasını İstedi

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Sivas'ta yaşanan olayların acısının hala taze olduğunu belirterek, Sivas katliamının araştırılması gerektiğini söyledi. Fırat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'te Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri anarken, adaletsizliklerin katliamın acısını artırdığını ifade etti.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, 30 yıl geçmesine rağmen Sivas'ta yaşanan olayların acısının hala taze olduğunu belirterek, "Sivas katliamının araştırılması elzemdir." dedi.

Fırat, Yeşil Sol Parti'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'te Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

Sivas'ta yaşanan olaylarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Fırat, "Sivas Madımak katliamı sonrasında yaşanan adaletsizlikler ise bu katliamın acısını misliyle artırdı. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı hiç bulunamadı." diye konuştu.

Fırat, gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Saklı kalan belgelerin araştırılıp kamuoyuyla paylaşılması, perde arkasındaki asıl sorumluların açığa çıkarılması ve böylece katliamda yakınlarını yitirenlerin acılarının az da olsa dindirilmesi için Sivas katliamının araştırılması elzemdir." ifadesini kullandı.