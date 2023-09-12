Yeşil Sol Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek: Askeri darbeler sorunları çözmedi, daha da ağırlaştırdı

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, askeri darbelerin temel sorunları çözmediğini ve daha da ağırlaştırdığını belirtti. Çiftyürek, 12 Eylül askeri darbesinde yaşamını yitiren ve idam edilenleri anarak, Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik çözümüne yönelik taleplerini Meclis'te dile getireceklerini söyledi.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Askeri darbeler temel sorunları çözmemiş daha da ağırlaştırmıştır." dedi.

Çiftyürek, bazı Yeşil Sol Parti'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül askeri darbesinde işkenceyle yaşamını yitiren ve idam edilenleri rahmetle andığını söyledi.

12 Eylül askeri darbesiyle, sistemin, ekonomik ve sosyal olarak kökten değiştirilmek istendiğini belirten Çiftyürek, "askeri darbelerin hiçbirinin temel sorunları çözmediğini daha da ağırlaştırdığını" ifade etti.

"Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik çözümüne" yönelik taleplerini Meclis açıldığında gündeme getireceklerini bildiren Çiftyürek, "Sivil, demokratik anayasadan bahsediliyor. Yeşil Sol Parti olarak bu konuda da taleplerimizi dile getireceğiz." sözlerini sarf etti.