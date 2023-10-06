Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında, TSK'nın terör örgütlerine yönelik operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA