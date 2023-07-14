Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli: Ekonomi Büyüyor Ama Sorunlar Büyüyor

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ekonominin büyümesine rağmen sorunların arttığını ve yoksulluğun derinleştiğini belirtti. Ayrıca vergi adaletsizliği ve ev kiralarındaki artış gibi konuları da eleştirdi.

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, "Ekonomi büyüyor ama sorunlar büyüyor, krizler derinleşiyor, yoksulluk artıyor, çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmiyor, kadınlar yoksullaşıyor. Böyle büyüme eksik olsun." dedi.

Temelli, TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının ortaya koyduğu bütçelerin sorunları ortadan kaldıran bir özelliğe sahip olmadığını ileri sürdü.

Bütçenin önemli fonksiyonlarından birisinin makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak olduğunu dile getiren Temelli, şöyle devam etti:

"Bunu yapabilmeniz için kaynakları iyi yönetmeniz gerekiyor. Sıklıkla büyümeyle övünüyorsunuz. Ekonominin büyümesi her şeyin hallolduğu anlamına gelmez. Her büyüme, sağlıklı ve iyi büyüme anlamına gelmiyor. Ekonomi büyüyor ama sorunlar büyüyor, krizler derinleşiyor, yoksulluk artıyor, çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmiyor, kadınlar yoksullaşıyor. Böyle büyüme eksik olsun. Bu büyümeden kim nasipleniyor? Bu büyümeden bir avuç zengin nasipleniyor.

Gelir dağılımı araştırmaları zaten bunu bize söylüyor. Dolayısıyla bu büyüme sağlıksız bir büyüme, obezite bu. Dolayısıyla çoklu organ yetmezliğine götürüyor bizi. Ülkemizin içinde bulunduğu en temel sorun bu. Bundan ülkeyi kurtarmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Tam tersine, hala kaynakları o zenginlerin açmış olduğu kara deliklerin içine tıkmaya devam ediyoruz. Böyle olduğu sürece bu yoldan çıkmak mümkün değil."

Temelli, adaletsiz vergilendirme yöntemiyle toplumda tahribatın ve yoksullaşmanın daha da derinleştiğini iddia etti.

"Vergi adaletsizliğinin" bütçe açısından çok ciddi bir handikabı beraberinde getirdiğini savunan Temelli, "O yüzden de siz sürekli yan yollardan kaynak arama derdine düşüyorsunuz. Nedir o yan yollardan biri? Cumhurbaşkanlığına tanınan borçlanma yetkisi. Böyle bir yetkinin verilmesi kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Ev kiralarındaki artışa değinen Temelli, ciddi bir konut sorunuyla karşı karşıya olunduğunu, gelir ve servet dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede fiyat kontrolünün ancak kapsamlı çözümlerle mümkün olabileceğini belirtti.

Enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Temelli, "Enflasyon üzerinde iyileşmeyi TÜİK eliyle başarıyorsunuz ama gerçekler o değil. Gerçekler bize bambaşka bir enflasyon oranını, bambaşka bir şeyi gösteriyor. TÜİK, size bir manşet enflasyon gösterir; oysa hayat pahalılığı başka bir şeydir, çarşıda, pazarda yaşanandır." ifadelerini kullandı.