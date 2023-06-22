Yeşil Sol Parti Milletvekili Şenyaşar: Tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumu Türkiye için bir hukuk ayıbı

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili "Seçilmiş olan bir milletvekilinin hala cezaevinde tutuklu bulunması Türkiye için bir hukuk ayıbı." dedi.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili "Seçilmiş olan bir milletvekilinin hala cezaevinde tutuklu bulunması Türkiye için bir hukuk ayıbı." dedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aday din görevlilerinin adaylık süresince ekonomik olarak desteklendiğini, bu imkanın stajyer avukatlara sağlanmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Cezaevlerinde 600'den fazla hasta tutuklu ve hükümlünün olduğunu öne süren Şenyaşar, "Bu hasta tutukluların birçoğu tek başına sürdüremiyor. Cezaevindeki her bir ölüm bir cinayettir. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanına çağrımızı yapıyoruz." diye konuştu.

TİP'ten milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın durumuna da değinen Şenyaşar, "Seçilmiş olan bir milletvekilinin hala cezaevinde tutuklu bulunması Türkiye için bir hukuk ayıbı." ifadesini kullandı.