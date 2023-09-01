Yeşil Sol Parti Milletvekili Şenyaşar, TMO'nun Mısır Alım Fiyatını Eleştirdi

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen 2023 sezonu mısır alım fiyatının kabul edilemez olduğunu söyledi. Şenyaşar, çiftçilerin her sene zarar ettiğini ve mısır ekmek için teşvik edilmediğini belirtti.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce ton başına 6 bin lira olarak belirlenen 2023 sezonu mısır alım fiyatının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TMO'nun 2022 yılında mısır alım fiyatının ton başına 5 bin 700 lirayken, bu sene 6 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından bir açıklama beklediklerini dile getiren Şenyaşar, "Enflasyon yüzde 48 iken mısıra sadece yüzde 5'lik zam yaparak fiyatını 6 liraya çıkarmak çiftçiye ihanettir. Bu fiyat, bu şekilde kaldığı sürece gelecek sene hiçbir çiftçiye mısır ekmek mantıklı gelmiyor." dedi.

Mısır için belirlenen fiyatın kabul edilemez olduğunu söyleyen Şenyaşar, Şanlıurfa'da çiftçilerin her sene zarar ettiğini, zararlarını karşılamak için traktörlerini sattığını öne sürdü.