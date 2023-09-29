Yeşil Sol Parti Milletvekili Saki, Yargıtay'ın Gezi Parkı kararını eleştirdi

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında verilen cezaların onanması kararını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Saki, ayrıca Aile Çalıştayı'na kadın örgütlerinin çağrılmamasını eleştirdi.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Yargıtay'ın, Gezi Parkı davasında Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasının onanması kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 81 ilde "Aile Çalıştayı" düzenlediğini, bu çalıştaylara kadın örgütlerinin çağrılmadığını, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin davet edildiğini söyledi.

Yeni yasama yılında iktidarın, aile çalıştaylarından çıkan sonuçları, yapmak istediği anayasa değişikliğinin gerekçesi olarak önlerine koyacağını ifade eden Saki, "AKP'nin yıllardır söyleye söyleye içini boşalttığı 'yeni ve sivil anayasa' söyleminin bir göz boyamadan öteye gidemeyeceğini biliyoruz." dedi.

Saki, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadığını anımsatttı. Saki, Yargıtay'ın söz konusu kararının kabul edilemez olduğunu, kararın kendi açılarından hiçbir hükmünün olmadığını söyledi.