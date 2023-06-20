Yeşil Sol Parti Milletvekili Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi'ne yapılan operasyonu eleştirdi

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisine düzenlenen operasyonda, aralarında Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı olan Hatice Göz'ün de yer aldığı 4 kadının gözaltına alındığını belirterek, Toplumsal Özgürlük Partisinin kriminalize edilmek istendiğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisine düzenlenen operasyonda, aralarında Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı olan Hatice Göz'ün de yer aldığı 4 kadının gözaltına alındığını belirterek, Toplumsal Özgürlük Partisinin kriminalize edilmek istendiğini söyledi.

Koca, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ve Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisine yönelik Ankara merkezli bir operasyon düzenlendiğini, Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı Hatice Göz'ün de içerisinde bulunduğu 4 kadının gözaltına alındığını anlattı.

Koca, "Arkadaşlarımız, daha önce devletin kendi mahkemelerinin bile var olmadığını kabul ettiği bir örgütün üyesi olmakla suçlanıyor. Daha önce de defalarca çeşitli gömlekler giydirilmeye çalışılan Toplumsal Özgürlük Partisi, talimatlı yargı eliyle kriminalize edilmek isteniyor." diye konuştu.

Gözaltına alınan isimlerin daha önce de hukuksuz birçok uygulama ile karşı karşıya kaldığını iddia eden Koca, "Kadınların, erkek egemen sisteme karşı baş kaldırmaları, kadın düşmanı politikalara karşı mücadele etmeleri, meşru bir zeminde örgütlenmeleri bugün bizzat devlet güçleri tarafından illegalize edilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Koca, Hatice Göz ve diğer üç kişinin söz konusu suçlamalarla uzaktan yakından ilgisi olmadığını savundu.