Yeşil Sol Parti Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, cezaevlerinde hak ihlallerinin devam ettiğini öne sürdü. Aslan, cezaevlerinde insan hakkı ihlallerinin çok fazla olduğunu, disiplin cezalarından infaz yakmaya varan uygulamaların çoğaldığını savundu.

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, cezaevlerinde hak ihlallerinin devam ettiğini öne sürdü.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan hakkı ihlallerinin çok fazla olduğunu, disiplin cezalarından infaz yakmaya varan uygulamaların çoğaldığını savundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun dün toplandığını anımsatan Aslan, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın durumuna ilişkin, "Yeşil Sol Parti İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri olarak, hak ihlalleri konusunda yapılacak çalışmada yer alması beklenen milletvekili Can Atalay'ın, tutukluluğunun devam ettirilmesini bir kez daha kınıyoruz." sözlerini sarf etti.