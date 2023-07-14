Yeşil Sol Parti Milletvekili Mehmet Kamaç, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın görevine iade edilmemesini eleştirdi

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yargı kararına rağmen görevine iade edilmediğini belirterek kayyum politikasının bir rejim haline geldiğini söyledi. Kamaç, Kaya'nın beraat etmesine rağmen neden görevine iade edilmediğini sorguladı.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, görevden alınarak yerine kayyum atanan Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, yargı kararına rağmen görevine iade edilmediğini söyledi.

Kamaç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kayyum politikasının 2016 yılından bu yana bir rejim haline geldiğini ileri sürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde uygulanan kayyum atamalarının hukuki bir blok olmaktan ziyade siyasi bir tavır haline geldiğini iddia eden Kamaç, bunun en açık örneğinin Ergani Belediyesinde yaşandığını savundu.

Kamaç, 2020 yılında görevden alınan ve yerine kayyum atanan Kaya'nın, 2021'de üzerine atılı suçlardan beraat ettiğini belirterek "İstinaf mahkemesinin kararı da aynı yönde olmasına rağmen Kaya, yaklaşık 2,5 aydır görevine iade edilmedi. İktidar gerçekten bu ülkenin demokratik bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsa; hukukun, Ahmet Kaya ile ilgili kararının gereği neden uygulanmıyor?" diye konuştu.