Yeşil Sol Parti Milletvekili Kırıkkale Cezaevi'ndeki Açlık Grevini Gündeme Taşıdı

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Kırıkkale Cezaevi'nde açlık grevi yapan 6 kişinin taleplerinin karşılanmasını istedi. Düşünmez, cezaevi yönetiminin uygulamalarına karşı 32 gündür açlık grevinde bulunan kişilerin spor ve kitap haklarının karşılanmadığını iddia etti. Müdürle görüşme talebine rağmen randevu alamadığını belirten Düşünmez, hukuki hakların kullanılmadığını iddia ederek taleplerin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Kırıkkale Cezaevi'nde açlık grevi yapan 6 kişinin taleplerinin karşılanmasını istedi.

Düşünmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kırıkkale Cezaevi'nde bulunan 6 kişinin, spor hakkı tanınmadığı ve kitap haklarının karşılanmaması nedeniyle ve cezaevi yönetiminin uygulamalarına karşı 32 gündür açlık grevinde bulunduğunu iddia etti.

Sorunların sebebinin özelde cezaevi müdürü olarak göründüğünü öne süren Düşünmez, randevu talebine rağmen müdürle görüşemediğini söyledi.

Düşünmez, cezaevi yönetimince bu kişilere hukuki haklarının kullandırılmadığını iddia ederek, bu taleplerin bir an önce yerine getirilmesini istedi.