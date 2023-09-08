Yeşil Sol Parti Milletvekili İş Saatlerinin Azaltılmasını Meclis'e Taşıyacak

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, iş saatlerinin azaltılması için kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Çiftyürek, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve işverenlerin çalışanları işten çıkardığını iddia etti.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "İş saatlerinin azaltılmasına yönelik kanun teklifimizi Meclis'e getireceğiz." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "tüketicilerin yüzde 95'inin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını" ifade etti.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten Çiftyürek, asgari ücreti dahi ödemek istemeyen işverenlerin çalışanların bir kısmını işten çıkardığını öne sürdü.

Çiftyürek, bazı işverenlerin, asgari ücret tutarını işçinin banka hesabına yatırdığını ancak daha sonra belirli bir kısmını geri aldığını iddia ederek, ilgili bakanlıkların bu konuyu araştırmasını ve gerekenleri yapmasını istedi.

İşsizliği azaltmak için iş saatlerinin düşürülmesi gerektiğini savunan Çiftyürek, "6 saatlik mesai, herkese iş demek. Hükümete çağrımız bunun yapılması yönündedir. İş saatlerinin azaltılmasına yönelik kanun teklifimizi Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.