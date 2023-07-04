Yeşil Sol Parti Milletvekili Hüseyin Olan, Bitlis'teki Sokağa Çıkma Yasaklarının Kaldırılmasını İstedi

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Bitlis'in Hizan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Olan, yaptığı basın açıklamasında, bu yasakların halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını engellediğini belirtti.

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, seçim bölgesi Bitlis'in Hizan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarından vazgeçilmesini istedi.

Olan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bitlis Valiliğinin, Hizan ilçesine bağlı Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köylerinde, 2 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini söyledi.

Daha önceki yıllarda da söz konusu bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiğini hatırlatan Olan, bu yasaklarla birlikte ağır hak ihlallerinin yaşandığını ileri sürerek, "Halkımız temel ihtiyaçlara ulaşma noktasında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Her haliyle durum ortadayken, iktidar bu kararlardan derhal vazgeçmelidir. Sokağa çıkma yasaklarının, kabul edilebilir bir gerekçesi bulunmamaktadır." dedi.