Yeşil Sol Parti Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hayvan Yetiştiricilerinin Sorunlarının Çözümü İçin Harekete Geçilmesi Gerektiğini Söyledi

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının çözümü için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini" söyledi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Kars'ın genel ekonomik kalkınmasını tarım ve hayvancılık üzerinden yaptığını anımsattı.

Hayvan yetiştiricilerinin yaşadığı sorunların bulunduğunu, hükümetin bu sorunların çözümü noktasında duyarsız kaldığını ileri süren Koçyiğit, bir an önce bu sorunların çözümü için harekete geçilmesi ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini; bunun ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yeşil Sol Parti'li Koçyiğit, "Seçim bölgemde hayvan üreticileri bir yılı aşkın süredir şap hastalığı ile yoğun mücadele ediyor. Bu konuda özellikle yetersiz aşılama ve gerçek anlamda önleyici tedbirlerin alınmaması birçok hayvan üreticisini ciddi şekilde zarara uğrattı. Ne yazık ki bu zararların tazmini konusunda da halihazırda bir adım atılmış değil." ifadesini kullandı.

Koçyiğit, ayrıca küpesi ve pasaportu olmasına rağmen sevk belgesi alınamayan hayvanlar için yapılan yol kontrollerinde hem alıcıya hem satıcıya cezai işlem uygulandığını iddia ederek, üreticinin yaşadığı sevk belgesi sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.