Yeşil Sol Parti Milletvekili Celal Fırat, Madımak davası için iç hukuk yollarına başvuracak

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, "Madımak davası"nın zaman aşımına uğraması halinde önce iç hukuk yollarına başvuracaklarını, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gideceklerini bildirdi.

Fırat, Meclis'te, Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Sivas olaylarının dava sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Madımak Oteli'nde herkesin gözü önünde 33 cana kıyıldığını söyleyen Fırat, aradan geçen süre zarfında tüm iktidarların "olayın sorumlularının gerekli hesabı vermesini sağlamak yerine durumu normalleştirmeye çalıştıklarını" savundu.

"Aradan geçen 30 yılda Alevilerin acılarını daha da artıran uygulamalara tanıklık ettiklerini" ifade eden Fırat, öte yandan "Madımak'ın utanç müzesine çevrilmesi" talebinin kabul görmediğini anlattı.

Olayın faili olarak görülen bazı kişilerin saklanmaya gerek duymadan Sivas'ta yaşadıklarının sonradan ortaya çıktığını öne süren Fırat, "geçen hafta Madımak'ın bir hükümlüsünün sürekli hastalık gerekçesiyle salıverildiğini" ifade etti.

Celal Fırat, yarın "Madımak davası"nın duruşmasının görüleceğini hatırlatarak, "Eğer aksi bir karar alınmazsa maalesef dava zaman aşımına uğratılmış olacak. 30. yılında zaman aşımına uğratılmak istenen Madımak davası, Alevi toplumu için bir adalet, vicdan ve onur mücadelesidir. Bizler adalet istiyoruz. Madımak davası zaman aşımına uğrarsa önce iç hukuk yollarına başvuracağız, gerekirse AİHM'ye gideceğiz." sözlerini sarf etti.