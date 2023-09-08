Yeşil Sol Parti Milletvekili Ayten Kordu, FEDAŞ işçilerinin taleplerini dile getirdi

Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerinin özlük haklarına ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'deki FEDAŞ işçilerinin insani koşullarda yaşamak için grev yaptıklarını belirtti.

Grevin 31 gündür devam ettiğini dile getiren Kordu, işçilerin; maaşlarının yükseltilmesini, iş yükünün azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini kaydetti.

İşçilerin taleplerine kulak verilmediğini iddia eden Kordu, "FEDAŞ işçilerinin özlük haklarına yönelik taleplerinin karşılanması gerekir. Biz işçilerimizin bu haklı mücadelesinin yanındayız. Yetkililerin işçilerle diyalog kurmasını bekliyoruz." diye konuştu.