Yeşil Sol Parti Milletvekili Ayan: Hukukun işletilmesi partiler üstü bir durumdur

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, hukukun işletilmesinin partiler üstü bir durum olduğunu, hukuksuzluklara karşı partilerin ses çıkartması gerektiğini söyledi. Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hukuku araç olarak kullandığını, halkı sindirmeye yönelik politikalarla haksız gözaltı ve tutuklamalar yaptığını ileri sürdü.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, hukukun işletilmesinin partiler üstü bir durum olduğunu, hukuksuzluklara karşı partilerin ses çıkartması gerektiğini söyledi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hukuku araç olarak kullandığını, halkı sindirmeye yönelik politikalarla haksız gözaltı ve tutuklamalar yaptığını ileri sürdü.

Cezaevlerinde keyfi infaz uygulamalarının yapıldığını iddia eden Ayan, şöyle konuştu:

"İnsanlık onuru ile bağdaşmayacak olan tutumlar, hasta mahpusların tahliye ve tedavi haklarına ilişkin erişimler tamamen engellenmiş durumda. En temel insan haklarını sayan cezaevi uygulamaları ve tüm bunların sorumlulukları cezasızlık zırhı ile donatılmış ve buna yönelik politikalar devam ettirilmektedir. Hukukun işletilmesi partiler üstü bir durumdur. Bu sadece bir siyasi partinin gündeminde olması gereken bir şey değildir. Bir siyasi parti hukukun üstünlüğünü savunuyorsa buna ses çıkarmalıdır."