Yeşil Sol Parti'li Eren, Diyarbakır'daki kira artışlarını eleştirdi

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır'daki kira artışlarının bölge halkını göç etmeye zorladığını belirtti.

Eren, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da altyapı, elektrik ve su sorunları yaşandığını söyledi.

Kentte yaşanan mağduriyetlerden birinin kayyum döneminde yaşanan kamulaştırmalar olduğunu ileri süren Eren, 2021'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan kayyumun Yenişehir ilçesinde 20 evi kamulaştırmak için boşalttığını iddia etti.

Eren, kira fiyatlarında yaşanan artışa da değinerek, "İnsanlara barınabilecekleri konutlar tahsis etmeden, onlara kira yardımı yapmadan evlerinden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yaşanan artışlar insanları göç etmeye zorluyor. Kentsel dönüşüm kapsamında bir çalışma yürütülmek isteniyorsa, insanlara barınma hakkı tanınmalı, insanca kalabilecekleri ortam sağlanmalı, kira yardımı yapılmalıdır." diye konuştu.