Yeşil Sol Parti, HÜDA-PAR'ın devlet okulunda kongre yapmasını Meclis gündemine taşıdı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( Yeşil Sol Parti ) Milletvekilleri Beritan Güneş, George Aslan ve Kamuran Tanhan, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) 28 Ağustos'taki Mardin Kızıltepe İlçe Kongresini bir devlet okulunun konferans salonunda yapmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Bakanlığınız HÜDA PAR'ın Mardin Kızıltepe ilçe kongresini Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği bilgisine sahip midir? Eğitim kurumlarının siyasi parti faaliyetleri için kullanılmasının yasal dayanağı nedir?" diye sordu.

Yeşil Sol Parti, HÜDA-PAR'ın 28 Ağustos'taki Mardin Kızıltepe İlçe Kongresini bir devlet okulunun konferans salonunda yapmasını ve okul müdürünün partiyi övücü paylaşımlar yapmasını Meclis gündemine taşıdı. Konuya ilişkin Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Beritan Güneş, George Aslan ve Kamuran Tanhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplanması istemiyle TBMM Başkanlığına ortak soru önergesi verdi. Yeşil Sol Parti milletvekilleri, soru önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"HÜDA PAR'ın Mardin Kızıltepe ilçe kongresini 28 Ağustos 2023 tarihinde bir devlet okulu olan Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirmesi ve okul müdürü Tarık Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında HÜDA PAR'a ilişkin övücü paylaşımlar yapması kamuoyunda büyük tepki çekmiştir. Bu durum, özellikle eğitim kurumlarının siyasi amaçlar için kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiği konusunda endişeleri arttırmıştır. Aynı kongrede HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu karma eğitimi hedef almış; 'Bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var. Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler. Bunun sorumlusu onları o hale düşürmeye adeta teşvik eden, zorlayan eğitim sistemidir' sözlerini kullanmıştır."

Yeşil Sol Parti milletvekilleri Güneş, Aslan ve Tanhan, Bakan Yerlikaya'ya yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

"BAKANLIĞINIZ, KONGRENİN BURADA YAPILDIĞININ BİLGİSİNE SAHİP Mİ, EĞİTİM KURUMLARININ SİYASİ PARTİ FAALİYETLERİ İÇİN KULLANILMASININ YASAL DAYANAĞI NEDİR"

"Bakanlığınız HÜDA PAR'ın Mardin Kızıltepe ilçe kongresini Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği bilgisine sahip midir? Eğitim kurumlarının siyasi parti faaliyetleri için kullanılmasının yasal dayanağı nedir? Bakanlığınız bünyesinde herhangi bir okulda daha önce bir siyasi parti kongresi de dahil olmak üzere benzer bir etkinlik düzenlenmiş midir? Evet ise nerede ve ne zaman düzenlenmiştir, ilgili kamu idarecileri hakkında soruşturma açılmış mıdır? Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmaları ve siyasi faaliyetlerde bulunmaları yasak olmasına rağmen ilgili okul müdürü Tarık Yılmaz'ın HÜDA PAR'a ilişkin sosyal medya üzerinden övücü paylaşımları iddiası için başlatılan bir soruşturma var mıdır? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun karma eğitimi hedef alan sözlerine istinaden, okullarda cinsiyet ayrımcılığına karşı alacağınız önlemler nelerdir?"