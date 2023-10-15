Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlendi. Yeni eş genel başkanlar da açıklandı.

Yeşil Sol Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak yeniden adlandırıldı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ( Yeşil Sol Parti ) 4'üncü Olağan Kongresi'nde partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlendi. Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş partilerinin yeni isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olacağını açıkladı. Beştaş, "Hoş geldin HEDEP. Hep birlikte daha güçlü yarınlara imza atacağız" dedi. Kongrede, partinin yeni eş genel başkanlarının da Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan olarak belirlendiği duyuruldu.

Yeşil Sol Parti, 4. Olağan Kongresi Ankara Atatürk Spor Salonu'nda "Özgürlük İçin Yeniden" sloganıyla toplandı. Kongrede partinin yeni ismini Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş duyurdu. Beştaş, partilerinin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olduğunu açıkladı. Beştaş, "Hoş geldin HEDEP. Hep birlikte daha güçlü yarınlara imza atacağız" dedi.

Kongreye, Parti Meclisi ve eş genel başkanlar için tek liste sunulacak. Hazırlık ve Mutabakat Komisyonu'nun, Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan isimlerini eş genel başkan adayları olarak kongre iradesine sunacağı öğrenildi. Kabul edilmesi halinde Hatimoğulları ve Bakırhan, partinin yeni eş genel başkanları olacak. Kongrede eş genel başkanlar yanında PM üyeleri seçimi de yapılacak.

Partinin yeni amblemi ise "bilge ağacın" içinden doğan güneş olarak belirlendi. Amblem "Hareketli, dinamik çizgisellikle bilge ağaç, güneş ve insan figürleriyle ekoloji, değişim ve dönüşüm tarif edilmiştir" diye anlatıldı.