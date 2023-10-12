Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Kürt meselesinin çözümü barış ve diyalogdur

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kuzeydoğu Suriye ve Türkiye'de Kürt meselesinin çözümünün barış, diyalog ve çatışmasızlık olduğunu belirtti. Beştaş, Orta Doğu'nun küresel güçlerin savaştıkları merkez olma özelliğini koruduğunu ve Filistin meselesinin de araçsallaştırıldığını ifade etti.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kuzeydoğu Suriye'de de Türkiye'de de Kürt meselesinin çözümü kesinlikle barıştır, diyalogdur, çatışmasızlıktır." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun, küresel güçlerin savaştıkları merkez olma özelliğini koruduğunu belirterek, Filistin meselesinin de araçsallaştırıldığını söyledi.

"Kuzeydoğu Suriye'de savaş halinin devam ettiğini" söyleyen Beştaş, "Türkiye tarihinde, belki dünya tarihinde de bir dışişleri bakanının savaş, operasyon çağrısı yaptığını çok duymadık, bu görev Milli Savunma Bakanlığınındır." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da meydana gelen terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiğine yönelik açıklamasını anımsatan Beştaş, buna ilişkin hiçbir somut kanıt sunulmadığını iddia etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamasının Cenevre Sözleşmelerine, Birleşmiş Milletler statüsüne aykırı olduğunu savunan Beştaş, "Dışişleri Bakanı olduğunu unutmuş, istihbarat kurumunun başkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kumandanı ya da Milli Savunma Bakanı sıfatıyla açıklamalar yapıyor." dedi.

Bu açıklamalardan sonra "Kuzeydoğu Suriye'de pek çok yerin hava saldırılarıyla bombalandığını" söyleyen Beştaş, "Bir taraftan da İsrail tarafındaki savaşı görüp, barış savunuculuğu yapıyorlar; en vahimi bu." ifadelerini kullandı.

"Sizin samimiyetinize inanmıyoruz"

"Bir elinizde zeytin dalı; diğer elinizde bomba. Filistin'e zeytin dalı uzatıyorsunuz, barış güvercini oluyorsunuz ama Kürtlere karşı elinizde bomba tutuyorsunuz. Dünya da biz de bu nedenle sizin samimiyetinize inanmıyoruz" ifadelerini kullanan Beştaş, kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin Filistin ile ilgili açıklamalara benzer bir açıklama göremediklerini dile getirdi.

Beştaş, "ABD ve BM bir açıklama yapmış, yine endişeliler, endişeyi aşamıyorlar. BM, bu konuda rolünü oynamıyor, misyonunu yerine getirmiyor. BM'ye de çağrı yapıyoruz; bir an önce bağlı olduğun ilkelere uygun davranışlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kuzeydoğu Suriye'de yaşananlara ilişkin muhalefetten ses çıkmadığını söyleyen Beştaş, "Kuzey Doğu Suriye'de de Türkiye'de de Kürt meselesinin çözümü kesinlikle barıştır, diyalogdur, çatışmasızlıktır." dedi.