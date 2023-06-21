Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: 'Asgari ücret artışını kabul etmiyoruz'

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, asgari ücret artışına ilişkin 'Emekçilere reva görülen 11 bin 402 liralık ücreti kabul etmiyoruz. Milyonlarca emekçi yoksulluğa ve açlığa mahkum edilmiştir.' dedi. Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına değinerek, iktidarın hiçbir hukuk kuralı tanımadığı ve halkın mağduriyetini kendi lehine kullandığı bir kampanya ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, asgari ücret artışına ilişkin "Emekçilere reva görülen 11 bin 402 liralık ücreti kabul etmiyoruz. Milyonlarca emekçi yoksulluğa ve açlığa mahkum edilmiştir." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına değinerek, iktidarın hiçbir hukuk kuralı tanımadığı ve halkın mağduriyetini kendi lehine kullandığı bir kampanya ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

"Aslında iktidar kazanmadı." diyen Beştaş, "Kazanma dedikleri 2 buçukluk fark, birçok ortakla birlikte toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur. Bütün kamuoyu biliyor ki seçim döneminde asla adil bir yarış olmadı. Muhalefete karşı her türlü hukuksuzluk yapıldı." ifadelerini kullandı.

Beştaş, Yeşil Sol Parti olarak muhalefetin odağında olacaklarını, sahadaki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Asgari ücretteki artışa değinen Beştaş, şunları kaydetti:

"Mesele doğru tartışılmıyor, kamuoyu meşgul ediliyor. Sanki Erdoğan'ın gönlünden kopan bir para ve lütufmuş gibi yansıtılıyor. Çalışan nüfusun yarısı asgari ücretle çalışıyor. Toplumun yarısı asgari ücrete mahkum edilmiş. Bu gerçeği görmek zorundayız. Bu ücret sefalet ücretidir. Emekçilere reva görülen 11 bin 402 liralık ücreti kabul etmiyoruz. Milyonlarca emekçi yoksulluğa ve açlığa mahkum edilmiştir. Bu para zamlarla birlikte sabun köpüğü gibi eriyecektir. Bir ay sonra asgari ücretin anlamı kalmayacaktır."

Yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna Beştaş, "Kendi adaylarımızı çıkarmak için karar almamıza gerek yok. Zaten parti olarak adaylarımızı çıkaracağız. Biz bir partiyiz ve iddiamız büyük." yanıtını verdi.