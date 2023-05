Yeşil Sol Parti Erzurum'un Hınıs ilçesinde miting düzenledi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Güçlü bir temsiliyet ile Parlamento'ya gireceğiz. 100 milletvekili ile Parlamento'da olmak artık kaçınılmaz." dedi.

Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Erzurum'un Hınıs ilçesinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde 100 milletvekili çıkaracaklarını söyledi.

Erzurum'un Yeşil Sol Parti'nin en az üç milletvekili ile Meclis'te temsil edileceğine inandığını ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

" Yeşil Sol Parti'yi Türkiye'nin her yerinde birinci parti yapmak için halkımız kararını vermiş. Ege'den Marmara'ya, Doğu'dan Batı'ya, Karadeniz'e kadar her yerde 'yeni sol'un bayrakları dalgalanıyor, Yeşil Sol'un adayları coşkuyla karşılanıyor. Bu ülkede değişimi ve dönüşümü, adaleti, barışı, huzuru ve refahı bizler Yeşil Sol olarak Türkiye'nin her yerine yayacağız. Bu rüzgarı her yerde estireceğiz. Güçlü bir temsiliyet ile Parlamento'ya gireceğiz. 100 milletvekili ile Parlamento'da olmak artık kaçınılmaz. Bu hava, bu atmosfer bunu gösteriyor. Kadınıyla genciyle Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si ile... Öteki olanlar, zulme, baskıya uğrayanlar, kararını vermiş."

Trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Buldan, kendisinin sağlığına kavuşunca Erzurum'a yeniden geleceğini ifade etti.

Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık da özgürlük için alanlarda olduklarını söyleyerek, "Zindanların kapısını açacağız, İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz, arkadaşlarımız özgür olacaklar. Vallahi inanıyorum, önümüzdeki yerel seçimlerde, burada içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat ve içerideki 10 binlerce arkadaşımız özgür olacak. Biz burada hep beraber birlikte sizlere hitap edeceğiz. Selahattin size burada hitap edecek, buna inanıyoruz. İşte bizim mücadelemiz bu." dedi.