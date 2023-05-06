Yeşil Sol Parti Antalya Mitinginde Konuştu

ANTALYA'daki mitingte konuşan Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'nin Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz. HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik" dedi.

YSP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antalya'nın Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde partisinin Antalya milletvekili adaylarını tanıttı. Yağış nedeniyle, Buldan konuşmasını kısa tuttu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde herkesin büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Buldan şöyle konuştu:

Antalya'da YSP'ye bir milletvekili değil; en az iki milletvekili ve birinin kadın, diğerinin ise erkek olmasını istediklerini dile getiren Buldan, "Antalya milletvekilleri, parlamentoda sizin sesiniz ve sözünüz olmasını istiyorsanız, bu seçimde Yeşil Sol'a güçlü bir mühür vurun. Diğer hiçbir partiyi görmeyin sevgili arkadaşlarım. Sadece ağacı görün, Yeşil Sol'u görün ve mührünüzü Yeşil Sol'un altına vurun. Evet Yeşil Sol'un bayrakları, rengi, sesi ve sözü Türkiye'nin her yerinde dalgalanıyor ve bu hava, bu atmosfer sadece Antalya'da değil, Türkiye'nin her yerinde var. İnanıyoruz ki Yeşil Sol Parti'si güçlü bir temsiliyetle parlamentoya girecek" diye konuştu.