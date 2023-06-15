Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'tan depremzedeler için fatura talebi

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, depremzedelerin bütün faturalarının silinmesini talep ettiğini, normal hayata dönene kadar bu kişilere fatura düzenlenmemesi gerektiğini söyledi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, depremzedelerin bütün faturalarının silinmesini talep ettiğini, normal hayata dönene kadar bu kişilere fatura düzenlenmemesi gerektiğini söyledi.

Oruç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ödemesi ertelenen doğal gaz ve su borçlarının depremzedelerden toplu şekilde talep edildiğini belirtti.

Deprem bölgesinde yaşayanların hala gıda ve konteyner ihtiyacı olduğunu dile getiren Oruç, depremzedelerin normal yaşamlarına dönemediklerini ifade etti.

Oruç, "Böylesi bir yerde iktidar 3 ay ertelenmiş faturaları tahsil etmeye kalkıyor. Depremzedelerin talebi bütün faturaların silinmesidir. Bu insanlar normal hayata dönene kadar hiçbir şekilde fatura düzenlenmemelidir." dedi.