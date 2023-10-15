Yeşil Sol Parti 4. Olağan Kongresi Başladı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ( Yeşil Sol Parti ) ismi, eş genel başkanları ve parti yönetiminin değişeceği 4. Olağan Kongresi başladı. Kongrede, parti yönetiminde kapsamlı değişikliğe hazırlanan Yeşil Sol Parti'nin yeni eş başkanları belirlenecek; partide isim değişikliğine gidilecek. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, iktidarın Filistin politikasıyla ilgili "İkiyüzlülükten vazgeçin. Yıllardan bu yana Irak'ta, Suriye'de, Rojava'da yürüttüğünüz her türlü sorunların benzerini sizler yapıyorsunuz" dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) ismi, eş genel başkanları ve parti yönetiminin değişeceği 4. Olağan Kongresi başladı. Parti yönetiminde kapsamlı değişikliğe hazırlanan Yeşil Sol Parti'nin yeni eş başkanları belirleneceği kongrede, partide isim değişikliğine gidilecek.

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda "Özgürlük için yeniden" sloganıyla düzenlenen kongreye sabahın erken saatlerinde otobüslerle binlerce kişi geldi. Kongreye siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Kongrede ilk konuşmayı Yeşil Sol Partisi Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürtçe yaptı. Kongrede, cezaevinde bulunan Gülten Kışanak, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın mesajı da okundu.

Ardından Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, söz alarak şunları söyledi:

"Özgürlük için eşitlik için bu salonları dolduran, son 15 gün içerisinde demokratik siyasete yönelik yapılan her tülü saldırı, tutuklamalar artık kabul edilemez duruma gelmiştir. Buradan bunu yapanlara, bu saray rejimine bir kez daha söylüyorum. Bizi engelleyemezsiniz. Arkadaşlarımızı gözaltına alabilirsiniz tutuklayabilirsiniz, yıllardan bu yana yaptığınız her şeye devam edebilirsiniz ama bizi engelleyemezsiniz.

Sevgili dostlar bu kongre sadece olağan bir kongre değil, olağanüstü koşullarda yaşamı aynı zamanda bir sürecin değerlendirilmesi, yeni bir sayfanın açılması bakımından bir devir teslim süreci aslında. Olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Biz 'barış' dedikçe dünyanın bütün egemenleri kendi iktidarlarını güçlendirmek için 'savaş' diyorlar. Biz 'özgürlük' dedikçe onlar tekçi siyasetlerini dayatmak istiyorlar.

İsrail ve Filistin arasındaki yaşanan savaş ülkemizi de etkilemeye başlamış durumdadır. Buradan sesleniyoruz. Savaş çözüm değildir, savaş kandır, savaş çocukların katledilmesidir. Kadınların katledilmesidir. Biz Filistin halkının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu savaş politikası içerisinde özellikle Hamas'ın sivillere kadınlara yönelik yaptığı durumu savunmamız mümkün değildir. Birleşmiş Milletler'in bu savaşı durdurması konusunda rol almasını istiyoruz. Çünkü bu savaş kasıtlı olarak bütün dünyaya özellikle Orta Doğu'ya yaygınlaştırılmak isteniyor. Bu savaş sırasında Erdoğan'ın sözlerini hatırlatmak istiyorum, 'Savaşlar her zaman felaket getirir. Aynı zamanda savaşlar adil barışa engel olamaz. Savaşların aynı zamanda bir ahlakı vardır sivillere dönük katliamların yaşamları tehdit eden, yerinden yurdundan eden tarzları kabul etmiyoruz' diyor.

Evet biz de bunları söylüyoruz ama Erdoğan'a bir şey hatırlatmak istiyoruz. İkiyüzlülükten vazgeçin yıllardan bu yana Irak'ta Suriye'de Rojava'da yürüttüğünüz her türlü sorunların benzerini sizler yapıyorsunuz. Bu kongrenin şiarı, 'Özgürlük için yeniden'. Özgürlük bizim için vazgeçilmez bir şey. Özgürlük olay bir şey değil kolay kazanılmıyor... Önce kendimizi partimizi örgütleyeceğiz sonra gençleri emekçileri ve bütün toplumsal mücadeledeki ötekilerin birlikteliğini sağlayacağız. Bu tarihsel buluşmayı sağladığımızda almış olduğumuz kararların yerine getirme sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız."

YEŞİL SOL PARTİ EŞ SÖZCÜSÜ ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR: "BU İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE VE HALKIN İKTİDARIN KURMAYA VAR MISINIZ"

Kongrede söz alan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Her birinizin emeğiyle, her birinizin katkısıyla yeni partimizle, yeni eş başkanlarımızla ve yeni yönetimimizle bu yolu büyütmeye ve bu yolu Kürt halkı başta olmak üzere demokrasi mücadelesine ses olan, kadınların, gençlerin demokrasi mücadelesine inan ve güç veren herkesin partisi yapmak üzere yola çıktık. Savaş politikalarıyla tüm toplumu ipotek altına almaya çalışan bu iktidar karşısına bir gün olsun geri adım atmayan arkadaşlarımızla birlikte bu iktidarı değiştirmeye ve halkın iktidarın kurmaya var mısınız? Devlet geleneğini sürdüren ve 100 yıllık tekçiliği daha da derinleştiren bu iktidar Kürt halkının, demokrasi güçlerinin mücadelesinin kendisi için en büyük engel olduğunu çok iyi biliyor o yüzden saldırıya devam ediyor" dedi.