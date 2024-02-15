Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlanması tartışması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının ürünün fiyatında düşüş sağlamayacağını söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanlığının, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin 30 Haziran'a kadar sıfırlanmasına yönelik kararını eleştirdi.

Kararın "tüketici için arz güvenliğini ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla yürürlüğe konulduğunun" açıklandığını aktaran Gürer, Türkiye'nin, yeşil mercimeğin ana vatanıyken, "uygulanan yanlış politikaların bu ürün açısından önemli sorunlara yol açtığını" ifade etti.

CHP'li Gürer, Türkiye'nin neredeyse ürettiği kadar yeşil mercimek ithal ettiğini belirterek, "Mercimeğin ekim dönemi martta sona erecek, yaklaşık 100 gün sonra da hasat dönemi gelecek. Bakanlık, hasat döneminde gümrük vergisi düzenlemesinin kalkacağını söylüyor. ya hiç tarımı bilmiyor ya da yaşananları izlemiyorlar." dedi.

Türkiye'deki yeşil mercimek üretim alanlarının daraldığını anlatan Gürer, "iktidarın, ithalatçıya kapı aralayan politikalar sürdürdüğünü" öne sürdü.

Gürer, "Türkiye'de yerli üretici giderek tükeniyor, bunun yansıması ileride daha çok ithalat şekline dönecek. Çiftçi sayımız düşüyor. Çiftçi bir yıl ürettiği üründen para kazanamadığı için ertesi yıl farklı ürüne yöneliyor. Mercimek üreten çiftçi, 2 yıldır aynı fiyatla ürününü piyasa verdiği için üretimden uzaklaşabilir." ifadelerini kullandı.

"Tarımdaki yanlış politikaların gıda ürünlerinde fiyat artışlarına yol açtığını" ifade eden Gürer, "Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması ürün fiyatında düşüş sağlamayacak. Bu, vatandaşın daha ucuza ürünü alması anlamına gelmiyor. İthalatçı vurgun yapacak. İthalatta vergi sıfırlanmamalı. Bu durum çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor. İthalat sınırlanmalı, yerli üretim artırılmalı." diye konuştu.