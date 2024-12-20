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Yermuk Mülteci Kampı'nın Yıkımı: Savaşın Acı İzleri

Yermuk Mülteci Kampı'nın Yıkımı: Savaşın Acı İzleri
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Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı, 2013 yılından bu yana süren iç savaşın etkisiyle harabeye döndü. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kamp, pek çok insanın ölümüne ve büyük bir insani krize sahne oldu.

Şam'da bulunan ve 2013 yılında ablukaya alındıktan sonra uğradığı ağır saldırılar sonucu yerle bir olan Yermuk Mülteci Kampı görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor.

Suriye'nin başkenti başkent Şam'ın merkezinde bulunan "Suriye'deki Filistin" olarak da bilinen mültecilerin yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı, ülkede iç savaşın başlamasının ardından 2013 yılında rejim güçleri tarafından ablukaya alındı. Aylar süren abluka sırasında kamp, varil bombalarıyla yerle bir olurken yüzlerce insan da maruz bırakıldıkları açlık yüzünden hayatını kaybetti. Rejimin düşmesinin ardından büyük insanlık dramlarına sahne olan kamp, havadan görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor. Bölgede yaşayanların büyük çoğunluğu kampı terk ederken, harabeye dönen binalarda kalanlar ise hayata tutunabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

"10 yıldır annemi görmüyordum"

İç savaşın başlamasının ardından anne ve babasını kampta bırakarak muhalif güçlere katılan Mahmoud Albasha, "Savaşın başlamasıyla buradan ayrılarak İdlib'e gittim. 10 yıldır annemi görmüyordum. Burada çok fazla insan öldü. Kamp çok fazla saldırıya uğradı. Yerden bite otları yiyerek hayatta kalmaya çalıştı insanlar. Şartlarımız çok zordu" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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