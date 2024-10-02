Yerli ve Milli Parti lideri Mutlu: İsrail'in hedefi Türkiye olamaz

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, " İsrail, Türkiye'ye neden saldırsın? Türkiye bir NATO ülkesidir. NATO'nun patronu olan Amerika, aynı zamanda İsrail'in de yakın müttefikidir. Bu nedenle asla ve asla İsrail'in hedefi Türkiye olamaz" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, " İsrail, Türkiye'ye neden saldırsın? Türkiye bir NATO ülkesidir. NATO'nun patronu olan Amerika, aynı zamanda İsrail'in de yakın müttefikidir. Bu nedenle asla ve asla İsrail'in hedefi Türkiye olamaz. Türkiye ve İsrail arasında binlerce ilişki var. Ticaret var, gemilerin biri gidiyor, biri geliyor. Türkiye'de yıllarca İsraillilerin sahip olduğu arsalar var. Madem bu kadar tehdit görüyorsunuz, o zaman bu ilişkileri neden kesmiyorsunuz? Demek ki ortada böyle bir şey yok" diye konuştu.

Teoman Mutlu, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki milli duruşunu desteklediklerini, Türkiye'nin hak ettiği milli ve bağımsız politikaları uygulayacak bir yönetim anlayışını savunduklarını vurguladı.